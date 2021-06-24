Легкоатлет Шубенков опасается сюрпризов от американца Холлоуэя в олимпийском сезоне

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков считает, что обладатель золотой медали того же турнира американец Грант Холлоуэй может и в олимпийском сезоне показать высокие результаты. Такое мнение Шубенков высказал журналистам.

Сергей Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 м с барьерами

Лучший результат сезона в мире принадлежит чемпиону мира 2017 года Омару Маклеоду из Ямайки (13,01 секунды). Шубенков в четверг на чемпионате России установил лучший результат сезона в Европе (13,24).

"Да, Маклеод так и бегал, он на Бриллиантовой лиге результат показал, так что у меня тут нет претензий. Вот Холлоуэй не выезжает и готовится у себя к отбору. Посмотрим, как он там пробежит. Но он не любит из Америки выезжать", - заметил Шубенков.

Холлоуэй в середине апреля на одном из турниров в США пробежал дистанцию за 13,07 секунды. Сейчас этот спортсмен готовится к национальному первенству, по итогам которого будет определен состав на Олимпийские игры в Токио.