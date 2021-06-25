Футболист сборной Испании Мората и его семья подверглись оскорблениям после матча Евро

ТАСС, 25 июня. Нападающий сборной Испании Альваро Мората и его семья подверглись оскорблениям со стороны болельщиков после матча чемпионата Европы против команды Словакии. Об этом футболист рассказал в эфире радиостанции Cadena Cope .

Мората не забил пенальти и не реализовал ряд моментов в матче против словаков, закончившемся со счетом 5:0 в пользу испанцев. После игры болельщики, находившиеся на стадионе в Севилье, выкрикивали оскорбления в адрес Мораты. Футболист и его семья получили множество угроз в социальных сетях.

"Люди говорили, что надеются, что мои дети умрут, - сказал Мората. - Я бы хотел, чтобы люди поставили себя на мое место и подумали, каково это - получать угрозы в адрес семьи. Это сложно, я понимаю, что люди освистывают меня за упущенные шансы, но есть предел".

Несмотря на оскорбления и критику, с которыми столкнулся футболист, он чувствует поддержку со стороны своих товарищей по команде. Игрок рассказал, что бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс позвонил ему, чтобы поднять настроение.

На чемпионате Европы Мората принял участие в трех играх и забил один гол в матче против сборной Польши (1:1). В прошедшем сезоне Мората на правах аренды выступал за "Ювентус". Футболист принял участие в 32 матчах и забил 11 голов. За национальную сборную Мората провел 42 матча, в которых отметился 20 голами.