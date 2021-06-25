Хоккеист "Тампы" Кучеров может пропустить решающий матч серии плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

ТАСС, 25 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров может не сыграть в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом заявил главный тренер "Тампы" Джон Купер, комментарий которого в Twitter приводит журналист официального сайта лиги Дэн Розен.

На 46-й секунде первого периода шестого матча, в котором команда из Нью-Йорка одержала победу в овертайме со счетом 3:2, защитник "Айлендерс" Скотт Мэйфилд толкнул россиянина в спину, нападающий упал на лед, но сумел подняться и продолжить игру. Позднее Кучеров попытался применить силовой прием к игроку "Айлендерс" Мэтью Барзалу, однако врезался в борт, после чего покинул площадку и направился в раздевалку.

"Джон Купер сказал, что он не уверен, сыграет ли Кучеров в седьмом матче", - сообщил Розен.

В 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф российский нападающий набрал 27 очков (5 голов + 22 передачи), он возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона.

Седьмой матч полуфинальной серии плей-офф между "Тампой" и "Айлендерс" состоится в ночь на 26 июня в Тампе и начнется в 03:00 мск.