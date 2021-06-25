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ММА

Федор Емельяненко заявил, что рад провести бой в России

В пятницу был анонсирован его поединок, который состоится 23 октября в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко рад провести бой на турнире Bellator в России. Об этом Емельяненко заявил на пресс-конференции.

В пятницу стало известно, что боец проведет поединок 23 октября на первом турнире Bellator в Москве.

"Я рад, в России много болельщиков ждут бои моей команды, мой бой, - сказал Емельяненко. - Я полностью восстановился от коронавируса. Я готов биться, чувствую себя даже лучше, чем было".

В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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