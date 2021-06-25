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ММА

Федор Емельяненко рассказал, когда завершит карьеру

Российский боец намерен выполнить условия контракта с Bellator в полном объеме
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко заявил, что ему осталось провести два боя до завершения карьеры.

"Моя карьера завершится уже скоро. Осталось два боя, которые есть по контракту с Bellator, я хотел бы полностью выполнить этот контракт. Последний бой пройдет, наверное, либо в России, либо в США. Посмотрим, как будет", - сказал спортсмен на пресс-конференции.

В пятницу стало известно, что боец проведет поединок 23 октября на турнире Bellator в Москве.

В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

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Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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