Федор Емельяненко рассказал, когда завершит карьеру

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко заявил, что ему осталось провести два боя до завершения карьеры.

"Моя карьера завершится уже скоро. Осталось два боя, которые есть по контракту с Bellator, я хотел бы полностью выполнить этот контракт. Последний бой пройдет, наверное, либо в России, либо в США. Посмотрим, как будет", - сказал спортсмен на пресс-конференции.

В пятницу стало известно, что боец проведет поединок 23 октября на турнире Bellator в Москве.

В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.