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Летние олимпийские виды спорта

Тренер российских регбисток считает, что они должны справиться с эмоциями на Олимпиаде

По словам Андрея Кузина, команда будет стараться показать максимальный результат на турнире

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 должна быть уверена в себе на Олимпийских играх. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Андрей Кузин.

На прошлой неделе россиянки впервые отобрались на Олимпиаду на квалификационном турнире в Монако.

"Понятное дело, мы будем стараться показать максимальный результат. Наша команда готова - все живы-здоровы, и мы готовимся к лучшим местам на Олимпиаде, - сказал Кузин. - Там выступят все те же команды, что и на Мировых сериях, просто в эмоциональном плане это сложный турнир. На нем надо справиться с эмоциями, мы можем сыграть хорошо, если будем уверены в своих действиях".

Олимпийский регбийный турнир пройдет с 26 по 31 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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