Полиция задержала 15 человек в ходе празднования выхода "Монреаля" в финал Кубка Стэнли

ОТТАВА, 25 июня. /ТАСС/. Полиция канадского Монреаля задержала 15 человек во время празднования фанатами клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" его выхода в финал Кубка Стэнли. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV .

"Монреаль" впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли

По данным стражей порядка, до 5 тыс. поклонников клуба собрались в четверг вечером в центральной части города, чтобы посмотреть игру против "Вегаса". После победы "Монреаля" началось празднование, местами перераставшее в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. В частности, фанаты разбили одну полицейскую машину. Для разгона наиболее агрессивных фанатов полиция использовала слезоточивый газ.

В ночь на пятницу "Монреаль" обыграл "Вегас" (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Канадский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии "Монреаль" встретится с победителем пары "Нью-Йорк Айлендерс" - "Тампа" (3-3 в серии). По итогам регулярного чемпионата канадский клуб занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Вегас" стал вторым в Западном дивизионе.