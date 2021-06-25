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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Полина Миллер рассказала, что ожидает получения нейтрального статуса с апреля

По словам спортсменки, ей очень хотелось бы принять участие в Олимпийских играх в Токио
Полина Миллер (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Полина Миллер (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Легкоатлетка Полина Миллер, выигравшая в пятницу чемпионат России в беге на 400 метров, надеется на присвоение ей нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, заявку на который она подала еще в апреле. Об этом Миллера сообщила журналистам.

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"Статуса пока нет, ничего мне пока не дали, ожидаю, хотя подавала 21 апреля. У меня и еще у нескольких ребят, которые подали заявку два месяца назад, статуса нет. Остается только надеяться, что дадут", - отметила Миллер, добавив, что ей очень хотелось бы принять участие в Олимпийских играх в Токио.

В пятницу спортсменка пробежала дистанцию за 50,98 секунды. "Результат чуть хуже, чем вчера, но сегодня я надеялась чисто на выигрыш, поэтому для себя задачу выполнила", - сказала она.

По ее словам, пятничный старт дался ей тяжело. "Когда бежишь в жару (в Чувашии вечером в пятницу около 30 градусов - прим. ТАСС), результат, как правило у меня лично, всегда выше. Сегодня самый тяжелый бег был. Странное чувство: первый раз в жизни руки начало после финиша сводить, то есть соперницы подают руку пожать, а у меня она не разгибается", - поделилась Миллер.

Миллер является золотым призером юниорского чемпионата Европы 2019 года (до 20 лет) в беге на 400 метров. В сентябре 2020 года на чемпионате России в Челябинске она также стала победителем на этой дистанции с результатом 51,51 секунды.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 23 по 27 июня в Чебоксарах.

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