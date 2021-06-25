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Олимпиада в Токио

Легкоатлетка Конева предложила ВФЛА провести альтернативные старты взамен Олимпийских игр

На Олимпиаду смогут поехать только 10 российских легкоатлетов
Екатерина Конева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Екатерина Конева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Екатерина Конева, которая лишена возможности выступить на Играх в Токио из-за отсутствия нейтрального статуса, предложила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провести альтернативные старты во время Олимпиады. Об этом Конева сообщила журналистам.

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Для участия в Олимпийских играх Коневой, имеющей выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус, который у нее в настоящее время отсутствует. Спортсменка считает, что у нее нет шансов получить статус. Тренерский штаб сборной России должен назвать фамилии 10 легкоатлетов-олимпийцев 28 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Квоту в 10 человек для российских легкоатлетов определила международная федерация.

"У нас есть элита из 10 человек, я не буду называть их фамилии. Меня это гнетет, и очень обидно, что забывают про других спортсменов, почему они туда не вхожи. Это вопрос к нашей федерации, почему так все происходит", - сказала Конева, подчеркнув, что у нее нет претензий ни к кому из тех, кто входит в десятку.

"Если на Олимпиаду поедет десятка, то остальным что делать? Проведите тогда для нас альтернативные старты, чтобы они приравнивались к Олимпийским играм. Ищите спонсоров, ведь это не так сложно сделать, нужно подарить людям надежду и праздник, почему это, к сожалению, не делается", - добавила спортсменка. В 2016 году после того, как российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду в Токио, для них были проведены альтернативные старты с солидным призовым фондом.

Конева добавила, что создавшейся ситуацией недовольны практически все спортсмены. "Зачем приглашать нас тогда сейчас, проводите для этих десятерых человек тогда соревнования, а с нами зачем устраивать шоу? Мы пешки в этой игре? Как можно заканчивать сезон уже в июне?" - сказала спортсменка.

"К любому подойди, и все будут недовольны, но некоторые боятся подойти и задать вопросы, а я подхожу. Когда на открытие чемпионата России приезжал министр спорта Олег Матыцин, было здесь, в Чебоксарах, собрание. Туда пошли избранные, а у меня был ряд вопросов от всех других "ущербных" спортсменов, кто вне десятки. Но меня туда, к сожалению, не позвали", - заметила Конева.

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Олимпиада в Токио
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