Новый сезон РПЛ откроется матчем "Ростов" - "Динамо" 23 июля

ТАСС, 25 июня. Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь на первые шесть туров чемпионата.

15 июня РПЛ обнародовала расписание на весь чемпионат без дат и времени начала конкретных матчей.

В матче за Суперкубок России 17 июля в Калининграде сыграют чемпион страны "Зенит" и обладатель национального кубка "Локомотив".

1-й тур

23 июля (пятница)

19:00 "Ростов" - "Динамо"

24 июля (суббота)

17:30 "Химки" - "Зенит"

20:00 "Локомотив" - "Арсенал"

20:00 "Рубин" - "Спартак"

25 июля (воскресенье)

17:30 "Урал" - "Краснодар"

17:30 "Крылья Советов" - "Ахмат"

20:00 ЦСКА - "Уфа"

26 июля (понедельник)

19:00 "Нижний Новгород" - "Сочи"

29 июля - ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием "Сочи"

2-й тур

30 июля (пятница)

18:00 "Крылья Советов" - "Спартак"

19:00 "Арсенал" - "Рубин"

31 июля (суббота)

17:30 "Уфа" - "Динамо"

20:00 ЦСКА - "Локомотив"

1 августа (воскресенье)

17:30 "Урал" - "Нижний Новгород"

20:00 "Краснодар" - "Химки"

20:00 "Ростов" - "Зенит"

2 августа (понедельник)

19:00 "Ахмат" - "Сочи"

3-4 августа - первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием "Спартака"

5 августа - первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием "Рубина" и, в случае победы во 2-м раунде, "Сочи"

3-й тур

6 августа (пятница)

17:00 "Уфа" - "Локомотив"

7 августа (суббота)

17:00 "Зенит" - "Краснодар"

17:30 "Арсенал" - "Крылья Советов"

20:00 "Спартак" - "Нижний Новгород"

8 августа (воскресенье)

17:30 "Химки" - "Ростов"

20:00 "Рубин" - "Ахмат"

20:00 "Динамо" - ЦСКА

9 августа (понедельник)

19:00 "Сочи" - "Урал"

10 августа - ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием "Спартака"

12 августа - ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием "Рубина" и, в случае победы во 2-м раунде, "Сочи"

4-й тур

14 августа (суббота)

17:30 "Нижний Новгород" - "Уфа"

17:30 "Спартак" - "Урал"

20:00 "Ахмат" - "Динамо"

20:00 "Ростов" - ЦСКА

15 августа (воскресенье)

17:30 "Рубин" - "Крылья Советов"

17:30 "Локомотив" - "Зенит"

20:00 "Краснодар" - "Арсенал"

16 августа (понедельник)

19:00 "Сочи" - "Химки"

17-18 августа - первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием "Спартака" (в случае победы в 3-м раунде)

19 августа - первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием "Рубина" и "Сочи" (в случае побед в 3-м раунде)

5-й тур

20 августа (пятница)

17:00 "Урал" - "Динамо"

21 августа (суббота)

17:30 "Уфа" - "Зенит"

17:30 ЦСКА - "Ахмат"

20:00 "Арсенал" - "Спартак"

22 августа (воскресенье)

17:30 "Нижний Новгород" - "Ростов"

17:30 "Химки" - "Рубин"

20:00 "Локомотив" - "Краснодар"

23 августа (понедельник)

18:00 "Крылья Советов" - "Сочи"

24-25 августа - ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием "Спартака" (в случае победы в 3-м раунде)

26 августа - ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием "Рубина" и "Сочи" (в случае побед в 3-м раунде)

6-й тур

28 августа (суббота)

17:30 "Химки" - "Нижний Новгород"

17:30 "Динамо" - "Локомотив"

20:00 "Ахмат" - "Арсенал"

20:00 "Зенит" - ЦСКА

29 августа (воскресенье)

17:30 "Уфа" - "Крылья Советов"

17:30 "Урал" - "Ростов"

20:00 "Краснодар" - "Рубин"

20:45 "Спартак" - "Сочи"