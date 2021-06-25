Легкоатлет Акименко заявил, что ему очень не хватает ушедшего из жизни тренера Загорулько

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Чемпиону России 2021 года в прыжках в высоту Михаилу Акименко очень не хватает ушедшего в апреле из жизни знаменитого тренера Евгения Загорулько. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Заслуженный тренер СССР и России Загорулько умер 3 апреля в возрасте 78 лет. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Андрей Сильнов и Анна Чичерова. Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.

"Насколько мне не хватает подсказок Евгения Петровича? Не могу выразить словами это. Нет другого такого тренера в мире, который бы лучше все объяснял. Я и сейчас стараюсь использовать все, чему успел у него научиться, держу все в голове", - заметил Акименко.

На чемпионате России в Чебоксарах Акименко победил с результатом 2,33 метра. "У меня все та же беда - нестабильный разбег. Мучаюсь с этим, стараюсь исправлять, и сегодня уже намного лучше, чем было. Не могу собрать концовку ровно и четко, как надо, - заметил спортсмен. - Мне очень хотелось здесь показать хороший результат, а Илюха Иванюк (серебряный призер турнира - прим. ТАСС) помог мне это сделать. Но желания выиграть у него на зубах, такого не было".

Акименко заметил, что не испытывал волнения от понимания, что высокий результат на чемпионате России увеличит его шансы на попадание в олимпийскую десятку. "Было волнение, чтобы прыгнуть хорошо и показать свои прыжки. У меня было такое раньше, когда я понимал, что хорошо готов, но проваливался из-за того, что не мог найти свой разбег", - сказал спортсмен.

"Я не хочу ничего говорить сейчас о том, включат ли меня в олимпийский состав. Как решат в федерации, так и будет. Надежды очень большие, что возьмут. До Олимпиады у меня планируется три старта: 30 июня в Бельгии, 6 июля - в Норвегии и 9-го - в Монте-Карло", - заключил Акименко.