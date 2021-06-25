Иванюк заявил, что его основной задачей на чемпионате России было не допустить травм

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Илья Иванюк, ставший в пятницу серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике, на соревнованиях в Чебоксарах старался избежать травм и сохранить здоровье перед Олимпиадой. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Моей основной задачей было сохранить и здоровье, и силы для дальнейших соревнований, где надо показывать хорошие результаты. Будем осторожно называть эти соревнования Олимпиадой. Основной задачей было не убиться, не травмироваться, дойти живым дальше, поэтому я пропускал высоты и старался меньше сил тратить", - отметил спортсмен, добавив, что не разочарован результатом, хотя и надеялся с первой попытки взять отметку в 2,35 метра, которая ему в пятницу так и не покорилась.

Он добавил, что многие прыгуны в высоту в сезоне не показывают высоких результатов, дожидаясь выступлений на Играх в Токио. "Вспомните [итальянского прыгуна в высоту] Джанмарко Тамбери, когда он травмировался в Монако в 2016 году, порвал себе дельтовидную связку, выбыл и только сейчас вернулся. Вполне себе здравые спортсмены, по крайней мере высотники, сейчас как-то тихарятся, не делают результатов, потому что надо показывать результат там, на [олимпийских] соревнованиях", - добавил он.

При этом Иванюк выразил уверенность, что на Олимпиаде будут хорошие результаты у прыгунов в высоту. "Мне кажется, предстоящая Олимпиада удивит нас хорошими результатами в прыжке в высоту, если погода в Токио не подведет", - сказал спортсмен.

Иванюк является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, имеет серебряную медаль, завоеванную на Европейских играх в Минске. Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. На чемпионате Смоленской области в мае он взял высоту 2,37 метра. В мае он стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Катаре (2,33), в июне - выиграл этап Бриллиантовой лиги в Италии с аналогичным результатом.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.