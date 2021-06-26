"Тампа" и "Монреаль" сыграют в финале Кубка Стэнли

ТАСС, 26 июня. "Тампа" дома обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:0 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу забросил Янни Гурд (22-я минута).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не отметился результативными действиями. В 18 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф россиянин набрал 27 очков (5 голов + 22 передачи), он возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев также не сумел отличиться, вратарь команды Андрей Василевский отразил 17 бросков. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов сделал 29 сейвов.

"Тампа" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-3 и второй раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). В полуфинале розыгрыша плей-офф 2020 года "Тампа" также обыграла "Айлендерс" (4-2). Всего в активе команды две победы в Кубке Стэнли (2004, 2020) и поражение в финале 2015 года от "Чикаго" (2-4).

В финале Кубка Стэнли "Тампа" встретится с "Монреалем". Первый матч решающей серии пройдет в ночь на 29 июня в Тампе.