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НХЛ

Кучеров заявил, что нужно уметь жертвовать собой ради команды в решающих матчах

В полуфинале "Тампа", за которую играет хоккеист, в семи матчах обыграла "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 26 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа" Никита Кучеров, получивший повреждение в шестой игре полуфинальной серии с "Нью-Йорк Айлендерс", был уверен, что сыграет в решающем матче за выход в финал Кубка Стэнли. Комментарий игрока приводит пресс-служба лиги.

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В ночь на субботу "Тампа" дома обыграла "Айлендерс" со счетом 1:0 в седьмом матче полуфинальной серии и вышла в финал Кубка Стэнли. Кучеров с 27 очками (5 голов + 22 передачи) является лучшим бомбардиром плей-офф.

"Не было вопросов, буду я играть или нет, я хорошо себя чувствовал, - сказал Кучеров. - Чтобы выиграть седьмую игру, нужно уметь жертвовать собой, выходить на площадку и проживать вместе с командой такие моменты".

"Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале команда сыграет с "Монреалем". Первый матч пройдет в ночь на 29 июня в Тампе.

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