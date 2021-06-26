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Гран-при России "Формулы-1"

Гран-при России "Формулы-1" с 2023 года планируется проводить в Ленинградской области

Соревнования должен принять автодром "Игора Драйв"
© Пресс-служба "Игоры Драйв"

ТАСС, 26 июня. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с 2023 года планируется проводить на автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом, принципиальная договоренность об этом достигнута. Об этом сообщает пресс-служба "Игоры Драйв".

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Ранее генеральный директор промоутера Гран-при России компании "Росгонки" Алексей Титов заявил, что ведутся переговоры о проведении этапа в Ленинградской области на автодроме "Игора Драйв".

"Я рад подтвердить, что Гран-при России "Формулы-1" с 2023 года будет проходить на автодроме "Игора Драйв", - приводит пресс-служба комментарий президента и исполнительного директора "Формулы-1" Стефано Доменикали. - Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на "Игоре драйв" станет поразительным событием".

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на проведение этапа рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Гран-при пройдет с 24 по 26 сентября.

Автодром "Игора Драйв" получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) первой категории, которая позволяет проводить этапы "Формулы-1", в ноябре 2020 года.

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Гран-при России "Формулы-1"
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