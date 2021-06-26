Кафельников: Медведев показал результат на Мальорке, но на Уимблдоне ему будет тяжелее

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников считает, что не стоит занижать значимость победы Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Мальорке, но подчеркивает, что на Уимблдоне сопротивление будет серьезнее. Такое мнение победитель двух турниров Большого шлема высказал ТАСС.

В субботу Медведев в финале обыграл американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2 и впервые стал победителем турнира на травяном покрытии. В первом круге Уимблдона, который пройдет в Лондоне с 28 июня по 11 июля, Медведев сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

"Сложно сказать, скажется ли эта победа на Уимблдоне, потому что это два разных турнира, - сказал Кафельников. - При этом никто не собирается занижать его результат, безусловно, титул есть титул. Но на Уимблдоне, боюсь, будет другая ситуация, соперник у него очень серьезный, которому он уже две недели назад проигрывал (поражение со счетом 6:7 (6:8), 3:6 на турнире в Германии - прим. ТАСС), поэтому будем наблюдать. Эта победа дает своего рода уверенность, наверное, это самое главное, что можно извлечь из победы".

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, он выиграл 11-й титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне является выход в третий круг (2018, 2019).