Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир на травяном покрытии

ТАСС, 26 июня. Россиянин Даниил Медведев победил американца Сэма Куэрри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Мальорке.
The perfect ending to a perfect week— ATP Tour (@atptour) June 26, 2021
: @TennisTV | @DaniilMedwed | @MallorcaChamps pic.twitter.com/jv9r7WppqC
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Медведев одержал первую победу в карьере на турнире, который проводился на травяном покрытии.
Россиянин занимает второе место в рейтинге ATP, он выиграл 11-й титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на US Open - 2019 и на Australian Open в 2021 году).
Куэрри 33 года, он находится на 60-й строчке в рейтинге ATP. В активе американца 10 титулов. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2017 году.
Турнир на Мальорке относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнования составил $784 тыс.
Третий в сезоне турнир Большого шлема Уимблдон пройдет в Лондоне с 28 июня по 11 июля на травяных кортах. Призовой фонд составит более €40 млн.