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ATP

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир на травяном покрытии

В финале турнира АТР на Мальорке россиянин победил американца Сэма Куэрри
Даниил Медведев EPA-EFE/ATIENZA
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ATIENZA

ТАСС, 26 июня. Россиянин Даниил Медведев победил американца Сэма Куэрри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Мальорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Медведев одержал первую победу в карьере на турнире, который проводился на травяном покрытии.

Россиянин занимает второе место в рейтинге ATP, он выиграл 11-й титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на US Open - 2019 и на Australian Open в 2021 году).

Куэрри 33 года, он находится на 60-й строчке в рейтинге ATP. В активе американца 10 титулов. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2017 году.

Турнир на Мальорке относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнования составил $784 тыс.

Третий в сезоне турнир Большого шлема Уимблдон пройдет в Лондоне с 28 июня по 11 июля на травяных кортах. Призовой фонд составит более €40 млн.

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