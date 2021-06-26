Есть контакт. Российские баскетболистки вышли в квалификацию чемпионата мира

Баскетболистки сборной России начали матч неуверенно, допускали много ошибок и на перерыв ушли, уступая в счете. Но во второй половине удалось перестроить игру и в итоге добиться победы - 78:74. Как призналась ТАСС бывший игрок сборной, ныне генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, у команды большой потенциал, а у игроков горят глаза.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Баскетболистки сборной России не смогли побороться за медали чемпионата Европы, но выполнили основную задачу - отобраться в квалификацию чемпионата мира. Это можно считать успехом, учитывая, что для этого на чемпионате Европы было необходимо занять место не ниже шестого, для чего в субботу пришлось обыграть сборную Испании - действующих чемпионок континента.

"Главное, что у этой команды есть характер, желание побеждать, у девчонок блестят глаза. И в этом году я вижу коллектив. Если в предыдущий год было больно смотреть и на игру, и на результаты, то в этот раз уже приятнее. Сегодня одержали важную победу, в последний раз на чемпионате мира мы играли в 2010 году, когда в составе сборной была еще я", - добавила собеседница ТАСС.

"Состав команды обновился, есть новые имена, и все девчонки перспективные. При этом видно, что лидеры [Мария] Вадеева, [Раиса] Мусина набрались опыта, стали более мастеровитыми. Весь чемпионат лидером нашей сборной была Вадеева, которая тянула на себе команду, но к сегодняшнему матчу испанки здорово подготовились и полностью Машу перекрыли. И важно, что при этом нашлись другие лидеры, которые смогли переломить игру и довести ее до победы", - добавила она.

Сборная России сыграет в матче за пятое место с командой Боснии и Герцеговины 27 июня. "У нашей команды огромный потенциал, который до конца не раскрыт. И надо продолжать работать над этим. Считаю, что у [главного тренера Александра] Ковалева работа получается, виден контакт "команда - тренер".

До медалей не дотянулись

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев признался, что отбор в квалификацию чемпионата мира был задачей-минимум, команда ехала на Евробаскет за медалями.

"Была тяжелая игра. В первой половине мы допустили много ошибок, но смогли исправиться и одержали большую победу для нас - обыграли европейских чемпионок, - сказал Ковалев. - Хотелось бы, конечно, выиграть еще и у Бельгии и побороться за медали, мы ехали за этим. Но главное, что мы выиграли сегодня и отобрались в квалификацию чемпионата мира".