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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Есть контакт. Российские баскетболистки вышли в квалификацию чемпионата мира

В решающем матче сборная России по баскетболу победила действующих чемпионок Европы испанок
Ракель Каррера (Испания) и Ксения Левченко (Россия) EPA-EFE/Miguel Angel Polo
Описание
Ракель Каррера (Испания) и Ксения Левченко (Россия)
© EPA-EFE/Miguel Angel Polo

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Баскетболистки сборной России не смогли побороться за медали чемпионата Европы, но выполнили основную задачу - отобраться в квалификацию чемпионата мира. Это можно считать успехом, учитывая, что для этого на чемпионате Европы было необходимо занять место не ниже шестого, для чего в субботу пришлось обыграть сборную Испании - действующих чемпионок континента.

Баскетболистки сборной России начали матч неуверенно, допускали много ошибок и на перерыв ушли, уступая в счете. Но во второй половине удалось перестроить игру и в итоге добиться победы - 78:74. Как призналась ТАСС бывший игрок сборной, ныне генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, у команды большой потенциал, а у игроков горят глаза.

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"Главное, что у этой команды есть характер, желание побеждать, у девчонок блестят глаза. И в этом году я вижу коллектив. Если в предыдущий год было больно смотреть и на игру, и на результаты, то в этот раз уже приятнее. Сегодня одержали важную победу, в последний раз на чемпионате мира мы играли в 2010 году, когда в составе сборной была еще я", - добавила собеседница ТАСС.

"Состав команды обновился, есть новые имена, и все девчонки перспективные. При этом видно, что лидеры [Мария] Вадеева, [Раиса] Мусина набрались опыта, стали более мастеровитыми. Весь чемпионат лидером нашей сборной была Вадеева, которая тянула на себе команду, но к сегодняшнему матчу испанки здорово подготовились и полностью Машу перекрыли. И важно, что при этом нашлись другие лидеры, которые смогли переломить игру и довести ее до победы", - добавила она.

Сборная России сыграет в матче за пятое место с командой Боснии и Герцеговины 27 июня. "У нашей команды огромный потенциал, который до конца не раскрыт. И надо продолжать работать над этим. Считаю, что у [главного тренера Александра] Ковалева работа получается, виден контакт "команда - тренер".

До медалей не дотянулись

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев признался, что отбор в квалификацию чемпионата мира был задачей-минимум, команда ехала на Евробаскет за медалями.

"Была тяжелая игра. В первой половине мы допустили много ошибок, но смогли исправиться и одержали большую победу для нас - обыграли европейских чемпионок, - сказал Ковалев. - Хотелось бы, конечно, выиграть еще и у Бельгии и побороться за медали, мы ехали за этим. Но главное, что мы выиграли сегодня и отобрались в квалификацию чемпионата мира".

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На групповом этапе российские баскетболистки заняли третье место в группе C, победив команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), а также потерпев поражение от сборной Франции (59:85). В 1/8 финала сборная России обыграла команду Словении (93:75), в четвертьфинале проиграла бельгийкам (83:85).

После матча с командой Бельгии капитан сборной Мария Вадеева не скрывала разочарования. "Обидно не выйти в четверку сильнейших, но я горжусь командой. Надо сделать выводы и идти дальше к своей мечте. Но главное, важно оставаться командой", - сказала Вадеева журналистам.

Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.

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