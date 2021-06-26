Корстин отметила потенциал женской сборной России по баскетболу

В субботу россиянки выиграли у действующих чемпионок Европы испанок со счетом 78:74 в матче за 5-8-е места чемпионата Европы и квалифицировались на отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года.

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу обладает огромным потенциалом, который до конца не раскрыт, и тренерскому штабу команды надо продолжать работать над этим. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ бывшая баскетболистка российской сборной Илона Корстин.

"Состав команды обновился, есть новые имена, и все девчонки перспективные. При этом видно, что лидеры Вадеева, Мусина набрались опыта, стали более мастеровитыми, - сказала Корстин. - Весь чемпионат лидером нашей сборной была Вадеева, которая тянула на себе команду. Но к сегодняшнему матчу испанцы здорово подготовились и полностью Машу перекрыли. И важно, что при этом нашлись другие лидеры, которые смогли переломить игру и довести ее до победы".

"Главное, что у этой команды есть характер, желание побеждать, у девчонок блестят глаза. И в этом году я вижу коллектив. Если в предыдущий год было больно смотреть и на игру, и на результаты, то в этот раз уже приятнее. Сегодня одержали важную победу, в последний раз на чемпионате мира мы играли в 2010 году, когда в составе сборной была еще я", - добавила собеседница ТАСС.

Сборная России сыграет в матче за пятое место с командой Боснии и Герцеговины 27 июня. "У нашей команды огромный потенциал, который до конца не раскрыт. И надо продолжать работать над этим. Считаю, что у Ковалева работа получается, виден контакт команда - тренер".