Легкоатлет Худяков заявил, что нейтральный статус позволит обрести уверенность

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Легкоатлет Алексей Худяков, ставший в субботу первым на чемпионате России по легкой атлетике в метании диска, заявил, что получение нейтрального статуса позволит ему набраться уверенности в ходе выступлений на коммерческих турнирах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Худяков победил с результатом 63,59 метра. Он также вошел в список российских легкоатлетов, которым присвоен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

"Конечно, я рад, что получил допуск, но норматива у меня нет, чтобы попасть в десятку сильнейших на Олимпиаду. Сейчас коммерческие старты, хорошо было бы поучаствовать в них, выступить на мировой арене, набраться уверенности", - отметил Худяков.

По его словам, он уже не надеялся на получение статуса. "Сейчас будем с менеджером разговаривать, пытаться попасть и поехать на все старты, которые будут", - добавил спортсмен.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.