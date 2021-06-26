Нейтральный статус для участия в международных стартах получили 123 российских легкоатлета

ТАСС, 26 июня. Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила до международных соревнований 123 российских легкоатлета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В субботу организация одобрила нейтральный статус еще 61 спортсмену, всего его получили 123 россиянина.

Российские спортсмены с нейтральным статусом могут выступать на международных стартах, однако на Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты и первенства мира по отдельным видам допустят только 10 российских легкоатлетов.