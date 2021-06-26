Легкоатлет Моргунов заявил, что не понимает, почему его лишили права выступить на Играх

26 июня нейтральный статус получил еще 61 российский спортсмен, включая Сергея Шубенкова, Илью Шкуренева и Полину Миллер. В списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Тимура Моргунова, который в момент публикации списка находился в секторе и назначал высоты в ранге чемпиона России.

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Чемпион России 2021 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов, не получивший от международной федерации нейтральный статус, не понимает, почему его лишили права выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Я когда прыгал, этого не знал. Но когда услышал, мало приятного в этом было. Я не понимаю, почему так все произошло, хотя у меня есть некоторые догадки", - сказал Моргунов.

Чемпион России допускает, что одной из причин невыдачи допуска стало его участие в двух стартах летнего сезона, результаты которых не были учтены международной федерацией. Речь идет о чемпионате Москвы, где соревнования в мужских прыжках с шестом были перенесены под крышу из-за дождя, а также турнире в Твери, который проходил 13 июня.

"Сейчас мне кто-то сказал, что действия какие-то будут и списки будут подавать. Не знаю, насколько это достоверно, может, это просто слова. Но если действительно они будут связываться, чтобы решить в срочном порядке вопрос допуска еще людей, то будет круто. Сами понимаете, что такое для спортсмена Олимпиада", - добавил спортсмен.

"Есть два дня, там видно будет. Сложно сказать. Сейчас я максимально истощен и не могу больше говорить", - подытожил Моргунов. По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио смогут выступить только 10 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Состав команды будет определен 28 июня.