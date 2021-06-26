Лесной считает, что все легкоатлеты с олимпийским нормативом заслуживают участия в Играх

Лесной не вошел в число российских легкоатлетов, которым в субботу был присвоен нейтральный статус. При этом он сообщил, что подавал заявку одним из первых, в апреле, кроме того, он выполнил олимпийский норматив.

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Все российские легкоатлеты, выполнившие олимпийский норматив, заслуживают участия в Играх. Такое мнение высказал ТАСС Александр Лесной, который стал в субботу чемпионом России в толкании ядра.

"Это должна была быть моя вторая Олимпиада, я ее законно, честно заслужил. Не знаю, что происходит, что творится и почему с нами так поступают. Хотелось бы, чтобы это все закончилось, все заслуживают Олимпиады из тех, кто выполнил норматив", - добавил он.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. При этом на крупных международных турнирах (в 2021 году это Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты и первенства мира по отдельным видам) смогут выступить не более 10 легкоатлетов из России.

Толкатель ядра признался, что не справился с волнением на чемпионате страны. "Очень комфортно было выступать, но я сегодня не справился с волнением. Меня сегодня, грубо говоря, распирала сила, поэтому не справился с движением, были неточные попадания в ядро. Поэтому результат 21,03 метра, а не 21,50, но не буду жаловаться, потому что я чемпион России", - сказал он.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.