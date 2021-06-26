Кириленко: женской сборной России по баскетболу надо продолжать расти

В субботу россиянки выиграли у действующих чемпионок Европы испанок со счетом 78:74 в матче за 5-8-е места чемпионата Европы и квалифицировались на отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года.

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России одержала важную победу над испанками на Евробаскете, но команде надо продолжать расти. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Поздравляю команду, крутая победа над чемпионками Европы на их площадке. В сегодняшней игре очень многое стояло на карте. Желаю нашей сборной продолжать в том же духе работать над собой. Девчонки выложились полностью, это видно, но верим, что это только начало. Хорошее начало. Сборная России состоялась, теперь ей нужно продолжать расти. Талант и потенциал есть. Впереди работа, работа и работа. Шаг за шагом", - сказал Кириленко.

Сборная России сыграет в матче за пятое место на чемпионате Европы с командой Боснии и Герцеговины 27 июня.