Кириленко: женской сборной России по баскетболу надо продолжать расти

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России одержала важную победу над испанками на Евробаскете, но команде надо продолжать расти. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В субботу россиянки выиграли у действующих чемпионок Европы испанок со счетом 78:74 в матче за 5-8-е места чемпионата Европы и квалифицировались на отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года.
"Поздравляю команду, крутая победа над чемпионками Европы на их площадке. В сегодняшней игре очень многое стояло на карте. Желаю нашей сборной продолжать в том же духе работать над собой. Девчонки выложились полностью, это видно, но верим, что это только начало. Хорошее начало. Сборная России состоялась, теперь ей нужно продолжать расти. Талант и потенциал есть. Впереди работа, работа и работа. Шаг за шагом", - сказал Кириленко.
Сборная России сыграет в матче за пятое место на чемпионате Европы с командой Боснии и Герцеговины 27 июня.