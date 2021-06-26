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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Кириленко: женской сборной России по баскетболу надо продолжать расти

В субботу россиянки квалифицировались на отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России одержала важную победу над испанками на Евробаскете, но команде надо продолжать расти. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В субботу россиянки выиграли у действующих чемпионок Европы испанок со счетом 78:74 в матче за 5-8-е места чемпионата Европы и квалифицировались на отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года.

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"Поздравляю команду, крутая победа над чемпионками Европы на их площадке. В сегодняшней игре очень многое стояло на карте. Желаю нашей сборной продолжать в том же духе работать над собой. Девчонки выложились полностью, это видно, но верим, что это только начало. Хорошее начало. Сборная России состоялась, теперь ей нужно продолжать расти. Талант и потенциал есть. Впереди работа, работа и работа. Шаг за шагом", - сказал Кириленко.

Сборная России сыграет в матче за пятое место на чемпионате Европы с командой Боснии и Герцеговины 27 июня.

Теги
Кириленко, Андрей ГеннадьевичЖенский чемпионат Европы по баскетболу
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