Аплачкина рассказала, что победа на дистанции 10 000 м на чемпионате России была тяжелой

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Воронежская бегунья Светлана Аплачкина, завоевавшая в субботу золотую медаль чемпионата России в беге на 10 000 метров, не хотела бы повторять забег на эту дистанцию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В первый день соревнований Аплачкина стала первой на дистанции 5 000 метров. В субботу заняла второе место в беге на 1 500 метров. Спустя час вышла на дистанцию 10 000 метров, где показала лучший результат - 32 минуты 43,20 секунды.

"Полторы тысячи метров дались довольно легко, но скорости не хватало, свежести, чтобы поддержать темп Лены [Коробкиной, победителя в беге на 1 500 метров], а так бы я попробовала с ней побороться. Перед выходом на "десятку" чувствовалось, что бежала до этого, но первая половина прошла отлично. Если честно, не до конца верила, что смогу догнать [Анну Викулову, лидировавшую по ходу забега]. "Десятку" больше не хочу, тяжеловато", - отметила спортсменка.

По ее словам, на чемпионат России она целенаправленно готовилась к дистанции 5 000 метров. "На ней я была более свежая, бег просто прошел налегке", - отметила Аплачкина.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.