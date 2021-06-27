Алаба: футболисты сборной Австрии могут гордиться своим выступлением на Евро

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Австрия может гордиться выступлением футболистов своей сборной на чемпионате Европы по футболу. Такое мнение высказал капитан австрийской команды Давид Алаба, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Италии в дополнительное время обыграла австрийцев и вышла в четвертьфинал Евро

В субботу австрийцы в дополнительное время со счетом 1:2 проиграли итальянцам в матче 1/8 финала турнира.

"Мы можем гордиться собой, Австрия может гордиться нами. Мы отдали все, но в конце концов мы не были вознаграждены за нашу работу. Это действительно тяжело принять", - сказал Алаба.

"Думаю, этой командой может гордиться вся Австрия. Игра свелась к мелочам. У меня была важная задача. Я не думаю, что когда-либо мне приходилось играть головой так низко, чтобы забить мяч", - сказал автор гола в ворота итальянцев Саша Калайджич.

Австрийский футболист Флориан Гриллич считает, что сборная продемонстрировала высокий уровень игры. "Мы выстояли против очень хорошей Италии. Я думаю, итальянцы теперь знают, что мы можем играть в очень хороший футбол", - отметил он.

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии. Встреча 1/4 финала пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск. Турнир завершится 11 июля.