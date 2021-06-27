Франко Фода: сборная Австрии планирует отобраться на чемпионат мира по футболу в Катаре

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Австрии сделает все возможное, чтобы пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом рассказал главный тренер австрийцев Франко Фода после матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Италии, его комментарий приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная Италии одержала победу в дополнительное время со счетом 2:1.

"Австрийцы могут гордиться своей сборной, - отметил Фода. - Мы хотели сыграть с итальянцами в прессинг, но пропустили большое количество атак в начале матча и решили отказаться от начального плана. Мы сделаем все возможное, чтобы отобраться на чемпионат мира в Катаре и с сентября продолжим подготовку к отборочным матчам".

Сборная Австрии играет в группе F отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Соперниками австрийцев по группе являются команды Дании, Шотландии, Израиля, Молдавии и Фарерских островов. После трех туров австрийцы набрали 4 очка и занимают третье место в группе. Датчане идут на первом (9), вторые - шотландцы (5).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.