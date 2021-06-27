Спинаццола: футболисты сборной Италии смогли улучшить качество завершающих передач

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Италии улучшили качество завершающих передач, что привело к забитым голам в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Австрии. Такое мнение высказал защитник итальянцев Леонардо Спинаццола, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Италии одержала победу в дополнительное время со счетом 2:1. Спинаццола был признан лучшим игроком матча.

"Я доволен, что нам удалось одержать победу и выйти в следующий раунд, - сказал защитник. - Наши передачи в завершающей стадии атаки улучшились в дополнительное время, что позволило нам забить два гола и выйти в следующий раунд".

Итальянский полузащитник Федерико Кьеза, забивший один из голов в дополнительное время, отметил игру сборной Австрии. "Австрийские футболисты играли очень хорошо и создали нам много проблем. Тем не менее, на мой взгляд, мы полностью заслужили победу. Все футболисты сборной Италии стремятся помочь команде побеждать".

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии. Встреча 1/4 финала пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Турнир завершится 11 июля.