Аккус временно покинул пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент EWF, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Согласно пункту 19.11 конституции EWF, в случае, если президент организации не может занимать свой пост, исполняющим обязанности президента организации назначается первый вице-президент.

В четверг ITA опубликовало итоговый отчет по результатам расследования дела о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). ITA утверждает, что в 2013 году Аккус, будучи президентом Турецкой федерации тяжелой атлетики, вступил в сговор с IWF после того, как 17 турецких тяжелоатлетов были обвинены IWF в нарушении антидопинговых правил. Аккус просил, чтобы обвинения были выдвинуты не IWF, а турецкой федерацией, что позволило бы ей и лично Аккусу избежать наказания со стороны IWF, поскольку при вынесении санкций учитываются только нарушения, обнаруженные международной федерацией.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в IWF, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Тамаш Аян, возглавлявший IWF 20 лет, был вынужден оставить пост президента организации.