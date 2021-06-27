Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

ТАСС, 27 июня. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходили на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге.

Вторым стал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим - его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" стал последним из финишировавших, закончив гонку на 18-м месте. Стартовал гонщик с 20-й позиции. Также представляющий "Хаас" немец Мик Шумахер стал в гонке 16-м. Гонщик "Альфа Таури" Пьер Гасли сошел на старте из-за проблем с колесом. Пилот "Уильямса" Джордж Рассел не смог продолжить участие в гонке из-за проблем с двигателем на 39-м круге.

Девятый этап чемпионата также пройдет в Австрии с 2 по 4 июля.