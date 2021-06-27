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Тур де Франс

Нидерландский велогонщик ван дер Пул стал победителем второго этапа "Тур де Франс"

Вторым финишировал словенец Тадей Погачар, третье место занял его соотечественник Примож Роглич
Матье ван дер Пул EPA-EFE/Stephane Mahe
Описание
Матье ван дер Пул
© EPA-EFE/Stephane Mahe

ТАСС, 27 июня. Нидерландец Матье ван дер Пул, представляющий команду Alpecin-Fenix, стал победителем второго этапа шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Он преодолел дистанцию 183,5 км за 4 часа 18 минут 30 секунд. Вторым финишировал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третье место занял его соотечественник Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Российские велогонщики не принимают участие в гонке.

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Третий этап протяженностью 182,9 км пройдет 28 июня.

После двух этапов в общем зачете лидирует ван дер Пул (8:57.25), вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick Step, который отстает на восемь секунд, третьим - Погачар (+0.13).

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.

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