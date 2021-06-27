Нидерландский велогонщик ван дер Пул стал победителем второго этапа "Тур де Франс"

Он преодолел дистанцию 183,5 км за 4 часа 18 минут 30 секунд. Вторым финишировал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третье место занял его соотечественник Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Российские велогонщики не принимают участие в гонке.

Третий этап протяженностью 182,9 км пройдет 28 июня.

После двух этапов в общем зачете лидирует ван дер Пул (8:57.25), вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick Step, который отстает на восемь секунд, третьим - Погачар (+0.13).

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.