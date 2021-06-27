Янюшкин: ряд травм повлиял на выступление сборной России по регби-7 на чемпионате Европы

Россияне завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по итогам второго этапа турнира, проходившего в столичном спорткомплексе "Лужники". Сборная России в Москве уступила на групповом этапе немцам, а в полуфинале - литовцам.

"Повлияло в первую очередь большое количество травм, полученных в матче с командой Грузии и во вчерашнем матче с немцами, и рассчитывать можно было только на семь человек. В матче с командой Литвы в конце пришлось выпускать уже травмированных игроков, а это основные игроки, которые провели первые четыре матча, - сказал Янюшкин. - В игре с Литвой выходили уже игроки замены: когда стали проигрывать, пришлось выпускать травмированных игроков, которым почти удалось вытащить матч. То же самое и с немцами: в заявке было 10 человек, два игрока травмировались по ходу турнира, но мы все равно совершили большое количество ошибок на фоне усталости и травм".

"И это не беря во внимание четырех отсутствующих игроков основного состава, которые могут приносить результат. На данный момент у нас третье место, после 2019 года, когда мы были 10-ми, для нас это удовлетворительный результат. Но я думаю, могли бы быть повыше, в том числе и в финале, если бы на турнире были четыре выбывших игрока", - добавил он.