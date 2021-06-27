Мужская сборная России стала третьей на чемпионате Европы по регби-7

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Второй этап соревнований прошел в Москве в Спортивном городке комплекса "Лужники".

По итогам турнира, который проходил в два этапа, россияне набрали 30 очков. На первом этапе в Лиссабоне россияне заняли третье место, записав в актив 16 очков.

На московском этапе сборная России в группе В победила сборные Италии (24:5) и Литвы (31:5), а также проиграла немцам (12:22). В четвертьфинале россияне обыграли команду Грузии (10:5), в полуфинале уступили литовцам (19:21). В матче за бронзу второго этапа сборная России проиграла немцам (12:19), но набранных очков хватило, чтобы занять итоговое третье место.

Победителем турнира досрочно стала сборная Испании, эта победа стала первой в истории команды на европейском первенстве. Россияне выигрывали турнир четыре раза (2007, 2009, 2016, 2017).