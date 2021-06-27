Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро

ТАСС, 27 июня. Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште.
Мячи забили Томаш Голеш (68) и Патрик Шик (80), с четырьмя голами вышедший на второе место в списке бомбардиров Евро. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду. На 55-й минуте российский арбитр Сергей Карасев после помощи от видеоассистентов удалил за игру рукой у штрафной площади защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.
Эта красная карточка стала четвертой для сборной Нидерландов на чемпионатах Европы, команда является лидером по количеству удалений за всю историю Евро. Все красные карточки нидерландцы получили в матчах против сборных Чехии (2004, 2021) и Чехословакии (1976).
Карасев до этого работал на турнире в качестве главного арбитра на матчах группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2). В предыдущий раз российский судья работал на матче плей-офф чемпионата Европы в 2004 году, тогда Валентин Иванов обслуживал четвертьфинальную встречу между сборными Чехии и Дании (3:0). На чемпионате мира 2006 года Иванов работал на матче с участием сборной Нидерландов - в матче 1/8 финала против команды Португалии (0:1) российский арбитр показал 16 желтых карточек, четыре из которых стали красными (по две в каждую сторону).
Команды Нидерландов и Чехии в предыдущий раз пересекались на крупном международном турнире в 2004 году, тогда соперники встретились на групповом этапе чемпионата Европы. В том матче победу одержали чехи со счетом 3:2, обе команды вышли в плей-офф и впоследствии стали бронзовыми призерами турнира. Сборная Нидерландов потерпела третье поражение подряд в матчах с чехами.
Сборная Чехии вышла в плей-офф текущего Евро с третьего места в группе, обыграв команду Шотландии (2:0), сыграв вничью с хорватами (1:1) и проиграв англичанам (0:1). Сборная Нидерландов в своем квартете обыграла команды Украины (3:2), Австрии (2:0) и Северной Македонии (3:0) и заняла первое место. Сборная Нидерландов является чемпионом Европы 1988 года, в финале команда обыграла сборную СССР (2:0). Чехи в 1996 году стали серебряными призерами, в 2004 году - бронзовыми.
Турнирное положение и стадион
Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех городов, принимающих матчи чемпионата Европы, только в столице Венгрии разрешено заполнять арену на 100%.
В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0). Также в четвертьфинал ранее вышла сборная Италии, обыграв в дополнительное время команду Австрии (2:1). В четвертьфинале 2 июля в Мюнхене итальянцы встретятся с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии, который пройдет в воскресенье (начало - 22:00 мск).
В рамках 1/8 финала также пройдут матчи Хорватия - Испания (Копенгаген, 28 июня), Франция - Швейцария (Бухарест, 28 июня), Англия - Германия (Лондон, 29 июня) и Швеция - Украина (Глазго, 29 июня).
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.