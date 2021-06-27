Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро

ТАСС, 27 июня. Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште.

Мячи забили Томаш Голеш (68) и Патрик Шик (80), с четырьмя голами вышедший на второе место в списке бомбардиров Евро. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду. На 55-й минуте российский арбитр Сергей Карасев после помощи от видеоассистентов удалил за игру рукой у штрафной площади защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Эта красная карточка стала четвертой для сборной Нидерландов на чемпионатах Европы, команда является лидером по количеству удалений за всю историю Евро. Все красные карточки нидерландцы получили в матчах против сборных Чехии (2004, 2021) и Чехословакии (1976).

Карасев до этого работал на турнире в качестве главного арбитра на матчах группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2). В предыдущий раз российский судья работал на матче плей-офф чемпионата Европы в 2004 году, тогда Валентин Иванов обслуживал четвертьфинальную встречу между сборными Чехии и Дании (3:0). На чемпионате мира 2006 года Иванов работал на матче с участием сборной Нидерландов - в матче 1/8 финала против команды Португалии (0:1) российский арбитр показал 16 желтых карточек, четыре из которых стали красными (по две в каждую сторону).