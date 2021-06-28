Сборная Венесуэлы не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки по футболу

ТАСС, 28 июня. Сборная Венесуэлы по футболу со счетом 0:1 проиграла команде Перу в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки и не вышла в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Бразилии.

Мяч на 48-й минуте забил Андре Каррильо. Сборная Венесуэлы набрала два очка и завершила предварительный этап на последнем месте в группе В, не попав в четвертьфинал турнира. Перуанцы благодаря победе поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав семь очков.

В другом матче сборная Бразилии сыграла вничью с командой Эквадора со счетом 1:1. В составе хозяев турнира мяч забил Эдер Милитао (37-я минута), у эквадорцев отличился Анхель Мена (53). Сборная Бразилии с десятью очками заняла первое место, эквадорцы стали четвертыми с тремя очками. С третьего места в четвертьфинал вышла команда Колумбии, набравшая четыре очка.

Из группы А в плей-офф вышли сборные Аргентины, Парагвая, Чили и Уругвая. Команда Боливии потеряла шансы на выход из группы. Четвертьфинальные пары определятся после заключительных матчей группы А, которые состоятся в ночь на 29 июня. Сборная Аргентины сыграет с командой Боливии, а уругвайцы встретятся с парагвайцами.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

Четвертьфинальные встречи пройдут 2 и 3 июля. Финал турнира пройдет 10 июля. Действующим обладателем Кубка Америки является сборная Бразилии.