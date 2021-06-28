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Конта не выступит на Уимблдоне из-за контакта с заразившимся коронавирусом

Спортсменка будет вынуждена провести 10 дней на самоизоляции
Йоханна Конта EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Йоханна Конта
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 28 июня. Британская теннисистка Йоханна Конта пропустит третий в сезоне турнир Большого шлема Уимблдон из-за контакта с человеком, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Отмечается, что Конта должна провести на самоизоляции 10 дней. Ее место в сетке займет "лаки-лузер" китаянка Яфань Ван. В первом круге она сыграет с чешкой Катериной Синяковой.

По правилам турнира Большого шлема, Конта получит 50% от призовых за первый раунд в размере £48 000.

Конта занимает 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. На каждом из турниров Большого шлема она выходила по разу в полуфинал. Ранее в июне она выиграла свой первый титул на травяном покрытии, победив на турнире в Ноттингеме.

Турнир в Лондоне пройдет с 28 июня по 11 июля.

Теги
УимблдонПандемия COVID-19
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