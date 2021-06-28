Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 28 июня. Россиянин Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В субботу Медведев победил американца Сэма Куэрри в финале турнира АТР на Мальорке. Он одержал первую победу в карьере на турнире, который проводился на травяном покрытии.
В первой десятке изменений не произошло. Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (24) и Карен Хачанов (29) также сохранили свои позиции в рейтинге. Все трое лучших российских теннисистов примут участие в турнире Большого шлема в Лондоне. Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.
Рейтинг ATP от 28 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 280;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 630;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 7 980;
5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7 425;
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 350;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 120;
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 815;
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 4 468;
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3 125...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.