Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 28 июня. Россиянин Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В субботу Медведев победил американца Сэма Куэрри в финале турнира АТР на Мальорке. Он одержал первую победу в карьере на турнире, который проводился на травяном покрытии.

В первой десятке изменений не произошло. Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (24) и Карен Хачанов (29) также сохранили свои позиции в рейтинге. Все трое лучших российских теннисистов примут участие в турнире Большого шлема в Лондоне. Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

Рейтинг ATP от 28 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 280;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 630;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 7 980;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7 425;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 350;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 120;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 815;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 4 468;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3 125...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.