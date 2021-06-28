СМИ: де Бур может быть уволен из сборной Нидерландов по футболу

ТАСС, 28 июня. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур может быть уволен со своего поста в ближайшее время. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Отмечается, что большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны результатами сборной под руководством де Бура.

27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. На групповом этапе команда выиграла все три матча. Текущий розыгрыш чемпионата Европы стал первым международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.

Де Буру 51 год, он возглавляет сборную Нидерландов с 2020 года. Ранее специалист тренировал нидерландский "Аякс", итальянский "Интер", английский "Кристал Пэлас" и американский клуб "Атланта Юнайтед".