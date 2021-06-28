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Евро-2020

СМИ: де Бур может быть уволен из сборной Нидерландов по футболу

Сообщается, что большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны результатами команды под руководством 51-летнего специалиста
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС, 28 июня. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур может быть уволен со своего поста в ближайшее время. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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Отмечается, что большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны результатами сборной под руководством де Бура.

27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. На групповом этапе команда выиграла все три матча. Текущий розыгрыш чемпионата Европы стал первым международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.

Де Буру 51 год, он возглавляет сборную Нидерландов с 2020 года. Ранее специалист тренировал нидерландский "Аякс", итальянский "Интер", английский "Кристал Пэлас" и американский клуб "Атланта Юнайтед".

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