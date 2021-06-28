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Футбол в России

Футболист "Спартака" Промес получит неделю отпуска после выступления на Евро

Сборная Нидерландов завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала
Квинси Промес Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Квинси Промес
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес получит недельный отпуск после выступления на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

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В воскресенье сборная Нидерландов проиграла команде Чехии со счетом 0:2 в матче 1/8 финала чемпионата Европы и завершила выступление на турнире. Промес провел на поле 34 минуты.

"Все сборники получают неделю отпуска", - сказал Фетисов.

Промес провел за сборную Нидерландов два матча на чемпионате Европы. Помимо матча с чехами, он также принял участие в игре группового этапа с командой Северной Македонии (3:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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