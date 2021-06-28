Сенсация от чехов и вылет чемпионов. Стали известны первые пары 1/4 финала Евро

ТАСС, 28 июня. Определились первые пары четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по футболу: с датчанами сыграет сборная Чехии, а с итальянцами встретится команда Бельгии. В воскресенье чехи обыграли нидерландцев со счетом 2:0, бельгийцам потребовался всего один гол, чтобы отправить домой действующих чемпионов Европы португальцев. Чехи вышли в плей-офф с третьего места в группе D, набрав четыре очка. На их счету победа в матче против сборной Шотландии (2:0), ничья с хорватами (1:1) и поражение от команды Англии (0:1). В рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, чехи стали вторыми.

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Все три мяча чехов на групповом этапе забил нападающий Патрик Шик. В матче 1/8 финала счет на 68-й минуте открыл Томаш Голеш, признанный впоследствии лучшим игроком матча. Лучший бомбардир чешской сборной отличился и в этой игре, отправив мяч в ворота Мартена Стекеленбурга на 80-й минуте. Шик вышел на чистое второе место в списке бомбардиров турнира. Матч проходил в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Он является единственным среди всех стадионов, принимающих матчи чемпионата Европы, на котором разрешена 100-процентная заполняемость трибун. "Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко, - сказал после матча Шик. - Победить сборную Нидерландов по такой игре - это просто фантастика. Уверен, что все болельщики, которые добрались сюда [в Будапешт], сегодня прекрасно провели время". Переломный момент Оба гола чехи забили в большинстве после удаления на 55-й минуте защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта за игру рукой у штрафной площади. Матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев, который сначала показал футболисту желтую карточку. Но после помощи от видеоассистентов изменил решение. После игры де Лигт высказал мнение, что матч был проигран именно из-за его удаления. "По сути, мы проиграли матч из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад, я не должен был давать мячу отскочить от газона. Я думаю, что мы контролировали игру, они почти не создавали моментов, но красная карточка все изменила", - сказал защитник, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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До этого момента нидерландцы диктовали свою игру и больше атаковали, позволяя сопернику только редкие контратаки. Оказавшись в меньшинстве, они были вынуждены сделать акцент на оборону, но не смогли сдержать натиск чешских футболистов. "Сборная Чехии - сложный соперник, но, думаю, до красной карточки мы были сильнее, мы владели игрой. Такие игры, как эта, зависят от одного-двух моментов. У нас был один опасный момент с участием Дониэлла Малена, а спустя несколько секунд мы остались в меньшинстве. Худшее, что можно сделать, - это играть вторым номером, они отлично умеют диктовать игру", - отметил главный тренер нидерландцев Франк де Бур. Эта красная карточка стала четвертой для сборной Нидерландов на чемпионатах Европы, команда является лидером по количеству удалений за всю историю Евро. Все красные карточки нидерландцы получили в матчах против сборных Чехии (2004, 2021) и Чехословакии (1976). Чехи проведут свой четвертьфинальный матч против датчан 3 июля в Баку. Чемпион повержен Позднее прошел матч между первой командой рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) и действующим чемпионом Европы. Встреча состоялась на Олимпийском стадионе в Севилье. Бельгийцы уверенно прошли групповой этап, обыграв сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). У португальцев все было не настолько просто: в группе F они заняли только третье место, обыграв венгров (3:0), уступив немцам (2:4) и сыграв вничью с французами (2:2). Однако в рейтинге третьих команд они заняли первое место. Единственный гол в матче на 42-й минуте забил Торган Азар, ставший лучшим игроком встречи. Во втором тайме инициатива принадлежала чемпионам Европы, португальцы нанесли 16 ударов по воротам, из них четыре пришлись в створ, в то время как бельгийцы пробили всего дважды, и ни один удар не пришелся в створ. Но голкипер бельгийцев Тибо Куртуа довольно уверенно справился со всеми угрозами. Не смог отличиться и капитан португальцев Криштиану Роналду, который лидирует с пятью мячами в списке бомбардиров турнира.

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