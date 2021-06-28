Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата Европы

ТАСС, 28 июня. Сборная Португалии не добилась желаемого результата на чемпионате Европы по футболу, но гордится пройденным путем. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал капитан команды Криштиану Роналду.

В воскресенье сборная Португалии проиграла бельгийцам со счетом 0:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы и завершила выступление на турнире.

"Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели, - написал Роналду. - Но мы гордимся тем путем, который прошли, мы сделали все, чтобы снова побиться за титул чемпионов Европы, и эта команда доказала, что по-прежнему может доставить много радости португальцам. Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала и до конца, мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Не удалось добиться того, чего хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность болельщикам".

Роналду поздравил сборную Бельгии с выходом в четвертьфинал турнира и пожелал удачи другим командам.

Футболист принял участие в четырех матчах чемпионата Европы, в которых забил пять голов. Турнир завершится 11 июля.