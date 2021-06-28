Хорватский футболист Перишич рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

ТАСС, 28 июня. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич жалеет о том, что не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Испании. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram .

"Как большинство из вас уже знают, у меня положительный результат на COVID-19. Спасибо вам за ваши сообщения. Сейчас я чувствую себя лучше, но мне очень жаль, что я не смогу помочь Хорватии в матче с Испанией", - написал Перишич. Он также выразил уверенность в том, что при такой поддержке болельщиков "ребята сыграют отличный матч".

Как стало известно ранее, Перишич заразился коронавирусом в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы. Медицинская служба сборной изолировала футболиста и сразу же проинформировала эпидемиологическую службу. Перишич должен провести 10 дней в режиме самоизоляции и не сможет принимать участие в матчах, тренировках и собраниях команды.

Отмечается, что у остальных членов сборной Хорватии тест на коронавирус дал отрицательный результат. Подопечные Златко Далича проведут матч против испанцев в Копенгагене 28 июня, начало - 19:00 мск. Ранее на турнире случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в сборных Швеции, Словакии, Шотландии и Португалии.