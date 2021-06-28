Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 26-летней Александровой, посеянной на турнире под 32-м номером. В следующем круге теннисистка сыграет с победительницей матча между колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (94-й номер мирового рейтинга) и россиянкой Анной Калинской (109).

Александрова занимает 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. Александрова второй раз вышла во второй круг Уимблдона. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2020, 2021) и Roland Garros (2019, 2020).

Зигемунд 33 года, она располагается на 54-й строчке мирового рейтинга. Теннисистка является обладательницей двух титулов WTA. Лучшим результатом Зигемунд на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2020 году. На Уимблдоне немка не проходила дальше второго круга.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах. Планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной загрузке трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.