Теннисистка Кузнецова в третий раз подряд проиграла в первом круге Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 29-летней Керкхове. Нидерландская спортсменка попала на турнир через квалификацию. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между француженкой Фионой Феррой (51-й номер рейтинга) и испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной на турнире под 11-м номером.

Кузнецова занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 18 титулов под эгидой организации. 36-летняя россиянка является победительницей US Open (2004) и Roland Garros (2009). На Уимблдоне Кузнецова четырежды доходила до четвертьфинала (2003, 2005, 2007, 2017). Она в третий раз подряд не смогла выйти во второй круг турнира.

Керкхове располагается на 174-й строчке мирового рейтинга. Она впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Призовой фонд 134-го розыгрыша Уимблдона составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии.

Заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах. Планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной загрузке трибун.