Теннисистка Калинская не сумела выйти во второй раунд Уимблдона

Обе теннисистки попали на турнир через квалификацию. В следующем круге Осорио-Серрано встретится с россиянкой Екатериной Александровой, посеянной на турнире под 32-м номером.

Теннисистка Кузнецова в третий раз подряд проиграла в первом круге Уимблдона

22-летняя Калинская занимает 109-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг US Open (2019, 2020).

Осорио-Серрано 19 лет, она располагается на 94-й строчке мирового рейтинга и имеет один титул WTA. Теннисистка впервые принимает участие в Уимблдоне.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.