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Уимблдон

Теннисистка Калинская не сумела выйти во второй раунд Уимблдона

В первом круге турнира россиянка проиграла колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано

ТАСС, 28 июня. Российская теннисистка Анна Калинская проиграла колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано в первом круге Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:0, 6:4.

Обе теннисистки попали на турнир через квалификацию. В следующем круге Осорио-Серрано встретится с россиянкой Екатериной Александровой, посеянной на турнире под 32-м номером.

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22-летняя Калинская занимает 109-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг US Open (2019, 2020).

Осорио-Серрано 19 лет, она располагается на 94-й строчке мирового рейтинга и имеет один титул WTA. Теннисистка впервые принимает участие в Уимблдоне.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.

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