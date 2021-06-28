Отчет Черчесова по выступлению сборной на Евро перенесен на 30 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова, посвященное итогам чемпионата Европы, перенесено на 30 июня. Об этом ТАСС сообщил член комитета Михаил Гершкович.

Заседание, на котором Черчесов должен представить доклад о выступлении команды, было запланировано на 29 июня.

"Заседание перенесено на послезавтра, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн", - сказал Гершкович.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).