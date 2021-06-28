{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Отчет Черчесова по выступлению сборной на Евро перенесен на 30 июня

Заседание было запланировано на 29 июня
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова, посвященное итогам чемпионата Европы, перенесено на 30 июня. Об этом ТАСС сообщил член комитета Михаил Гершкович.

На эту тему
Черчесов 29 июня отчитается за выступление сборной России на Евро
Черчесов 29 июня отчитается за выступление сборной России на Евро

Заседание, на котором Черчесов должен представить доклад о выступлении команды, было запланировано на 29 июня.

"Заседание перенесено на послезавтра, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн", - сказал Гершкович.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Премьер-министр Испании поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал Евро
В матче 1/8 финала турнира испанцы победили команду Хорватии
Премьер-министр Испании поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал Евро
Читать полностью