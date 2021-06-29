Желто-синее дерби и Германия - Англия. Во вторник завершится первый раунд плей-офф Евро

Сборная Англии вышла в плей-офф чемпионата Европы, заняв первое место в группе D с командами Чехии (1:0), Шотландии (0:0) и Хорватии (1:0). Англичане установили рекорд турнира, обеспечив выход в решающую стадию с двумя забитыми мячами. В составе сборной Англии оба гола забил полузащитник Рахим Стерлинг, лучшим бомбардиром чемпионата Европы является португальский нападающий Криштиану Роналду, в активе которого пять голов. Сборная Португалии завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала бельгийцам со счетом 0:1.

ТАСС, 29 июня. Первый раунд плей-офф чемпионата Европы по футболу завершится во вторник двумя матчами в Лондоне и Глазго. Сборная Англии сыграет с немцами, команда Швеции встретится с украинцами.

Немцы попали в плей-офф со второго места в группе F (четыре очка) с командами Франции (0:1), Португалии (4:2) и Венгрии (2:2). Лучшим бомбардиром в составе сборной Германии является Кай Хаверц, на счету которого два гола. По одному мячу забили Леон Горецка и Робин Госенс, еще два соперники немцев отправили в свои ворота. В матче Германия - Португалии автоголы забили Рубен Диаш и Рафаэль Геррейру.

Команды Англии и Германии в XXI веке встречались восемь раз, на счету англичан три победы, четыре раза выигрывали немцы, одна встреча завершилась вничью. В последней игре 10 ноября 2017 года команды сыграли со счетом 0:0. За это время сборные Германии и Англии не встречались в рамках чемпионата Европы, но провели матч на чемпионате мира 2010 года. В 1/8 финала немцы обыграли англичан со счетом 4:1 и впоследствии заняли третье место на турнире.

Сборная Германии принимает участие в чемпионате Европы в 13-й раз. Немецкая команда три раза выигрывала Евро (1972, 1980, 1996), трижды становилась серебряным (1976, 1992, 2008) и бронзовым (1988, 2012, 2016) призером. Англичане проводят десятый чемпионат Европы, они ни разу не выигрывали турнир. Лучшим достижением сборной Англии на Евро является третье место в 1968 и 1996 годах.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", арену вместимостью 90 000 зрителей разрешено заполнять на 25%, как и на играх группового этапа. Полуфиналы и финал состоятся при 75% от общей вместимости. Встречу обслужит судейская бригада из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Желто-синее противостояние

В другом матче дня сыграют команды Швеции и Украины, встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Арена вмещает 51 866 зрителей, в условиях пандемии во время турнира ее могут посетить не более 13 000 зрителей. Встречу обслужит судейская бригада из Италии во главе с Даниэле Орсато.

Сборная Швеции попала в 1/8 финала, заняв первое место в группе E с командами Испании (0:0), Словакии (1:0) и Польши (3:2). Шведы вышли в плей-офф Евро впервые с 2004 года, тогда команда проиграла в четвертьфинале нидерландцам со счетом 0:1 после серии пенальти.