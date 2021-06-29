Фазель назвал фантастикой победу сборной Швейцарии над французами в 1/8 финала Евро

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал фантастикой победу сборной Швейцарии командой Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. По ходу второго тайма швейцарцы проигрывали с разницей в два мяча (1:3).

"Это фантастика спорта. Проигрывать 1:3 и совершить такой камбэк - это чистые эмоции, которые дает только спорт, - сказал Фазель. - Когда играешь против чемпионов мира, делаешь счет 3:3, еще недавно проигрывая в два мяча, то мотивация у команды колоссальная. Конечно, без удачи не обойтись, сборная Швейцарии заслужила этот успех".

"Это особенный чемпионат Европы. И он принес уже много сюрпризов. Сборная России выбыла, Нидерланды, другие сильные команды, теперь французы", - добавил Фазель.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.