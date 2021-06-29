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Евро-2020

Джака: футболисты сборной Швейцарии сотворили историю, победив французов

Швейцарцы впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Гранит Джака EPA-EFE/Marko Djurica
Описание
Гранит Джака
© EPA-EFE/Marko Djurica

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии сотворила историю, обыграв команду Франции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал капитан швейцарской команды Гранит Джака, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Джака был признан лучшим игроком матча. Швейцарцы впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.

"Это потрясающе, сегодня мы сотворили историю. Мы все очень гордимся. Мы написали историю этой футбольной страны. Теперь впереди в четвертьфинале Испания. Это будет сложный матч, но мы мечтаем победить", - сказал Джака.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

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