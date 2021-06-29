Зоммер: футболисты сборной Швейцарии играли с душой в матче Евро против французов

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты швейцарской команды играли в матче 1/8 финала чемпионата Европы против французов с душой. Такое мнение высказал голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Зоммер отразил решающий пенальти, который бил Килиан Мбаппе. Швейцарцы впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.

"Какой матч, какой футбольный вечер. Это был наш шанс, это невероятно, мы играли с душой, с характером. Мы всегда верили, перед игрой говорили, что играем до конца, несмотря ни на что, мы никогда не сдаемся", - сказал Зоммер.

Вратарь и капитан французской команды Уго Льорис заявил, что команда не ищет оправданий. "Мы пережили все возможные эмоции, и, если честно, это был футбол, который нам нравится", - отметил Льорис.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.